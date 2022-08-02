Росія забирає війська зі Сходу на Південь, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ. Україна може також атакувати в районі Ізюму
Росіяни перекидають війська з півночі Донецької області на Запоріжжя і припиняють кампанію з наступу на Слов’янськ – це, імовірно, створить можливість для ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку
Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).
Виведення частини російських військ із північної частини Донецької області позбавить росіян потужностей, так само, як російські війська ігнорували фронти Запорізької та Херсонської областей під час наступальних операцій у Луганській області.
"Виведення військ, швидше за все, створить можливість для України розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку – так само, як захоплення Росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області", - зазначають експерти.
Передислокація російських військ у Запорізьку область означає, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю і, ймовірно, відбуватимуться по всій південній осі.
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