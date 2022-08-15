Росія запустила ракетами із Бєлгорода по Харківщині: є прильоти в Мерефі й Чугуєві
Вночі на 15 серпня Штаб оборони зафіксував пуск більше 10 ракет із російського Бєлгорода. Ракетного удару зазнали Харків, Мерефа й Чугуєв. Є пошкодження об'єкта інфраструктури та промислової будівлі
Про це передає голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм.
"Цієї ночі ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області. Близько 3 год ночі Штаб оборони зафіксував пуск більше 10 ракет з російського Бєлгорода. У Харкові ракети вдарили по Слобідському району, пошкоджено будівлю підприємства. Без постраждалих", - написав він.
Також, попередньо, кілька ракет влучили в Мерефі. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та промислову будівлю. Приліт ще 1 ракети зафіксували в Чугуєві. Деталі ще з'ясовують правоохоронці.
Проте решта російських ракет до цілей не дісталися.
"Протягом минулої доби російські окупанти продовжували артобстріли Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області", - зауважив Синєгубов.
За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували 3 цивільних.
У Богодухівському - жінку 83 років, в Ізюмському – 29-річного чоловіка. Жінка 48 років поранена в Чугуївському районі.
Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури. У Золочеві пошкоджене приміщення закладу освіти.
"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії, ворог використовує реактивну та ствольну артилерію, танки, авіацію. Ворог намагався наступати в напрямку Тихоцьке-Долина, але відступив під вогнем наших захисників з втратами", - додав він.
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