Росія завдала авіаудару по Лисичанську: щонайменше троє загиблих
Російський авіаудару по Лисичанську 16 червня влучив в одну з будівель, де переховувалися люди
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.
"Авіаудар по Лисичанську. Влучили в одну з будівель, де переховувалися люди. Щонайменше троє загиблих та семеро поранених", – написав він.
За словами Гайдая, рятувальники розбирають завали.
Нагадаємо, Росія утримує в Чорному морі три носії крилатих ракет: два підводні човни та корабель.
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