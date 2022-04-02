Росія завдала ракетних ударів по Миргороду, - ОВА

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.



"Три "прильоти" по інфраструктурі в Миргороді. Наслідки від ворожих ударів з’ясовуються. Попередньо – постраждалих немає", - написав він.



Лунін закликав не поширювати фото, зберігати спокій і не ігнорувати повітряну тривогу.



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