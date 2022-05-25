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Росія завдала ракетного удару про Краснопіллю на Сумщині, пошкоджено лінію електропередачі й будинки

25 травня, 2022 середа
09:24
війна з Росією ракета

Вночі Росія вдарила ракетою по Сумщині, пошкоджено близько 20 будиків та лінію електропередач

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграм.

"Ніч на Сумщині: ракетні удари по Краснопіллю. Близько першої години ночі з території росії ворог випустив ракети по нашому Краснопіллю", – написав він.

За попередньою інформацією, пуск зроблено з літака, який не перетинав державний кордон.

Попередньо, обійшлося без жертв.

"Постраждали будинки мирних мешканців Краснопілля. Пошкоджені близько 20 будинків та ЛЕП. Половина селища лишилась без електроенергії", – додав Живицький.

Нагадаємо, в ніч з 24 на 25 травня у Харкові пролунали вибухи.

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ракета
Сумщина
Сумська область
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