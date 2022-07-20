Росія завдала удару на Одещині
Ввечері 19 липня від російського удару в Одеській область постраждав склад
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Внаслідок удару сталась пожежа. Поранених немає
"Ракетний удар по Одещині: "приліт" у склад, де загорілося сміття. Пожежу ліквідували, поранених немає", - написав Братчук.
- 18 липня об 11-й годині ранку 18 липня росіяни завдали ракетного удару по Одесі.
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