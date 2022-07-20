Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Внаслідок удару сталась пожежа. Поранених немає

"Ракетний удар по Одещині: "приліт" у склад, де загорілося сміття. Пожежу ліквідували, поранених немає", - написав Братчук.

18 липня об 11-й годині ранку 18 липня росіяни завдали ракетного удару по Одесі.

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