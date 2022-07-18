Росіяни вдарили по Одещині чотирма ракетами, одну з них збили над морем сили ППО

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

За інформацією ОК "Південь, ракетного удару по Одещині було завдано об 11:00. Трьома літаками Су-35 з акваторії Чорного моря росіяни випустили чотири ракети повітряного базування. Постраждалих унаслідок обстрілу немає.

"Одну ракету збито над морем. Дві влучили в об'єкт військової інфраструктури. Триває гасіння пожежі", – зазначено в повідомленні.

Ще одна ракета влучила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня, відколи міст і не функціонує.

Зранку 18 липня окупанти обстріляли місто Торецьк на Донеччині. Один зі снарядів влучив в цивільний об’єкт – двоповерховий будинок – загинули 6 людей.

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