Про це повідомили в Донецькій ОВА

В понеділок зранку, 18 липня, окупанти обстріляли місто Торецьк на Донеччині. Один зі снарядів влучив в цивільний об’єкт – двоповерховий будинок – загинули 6 людей.

За повідомленням Головного управління ДСНС України у Донецькій області, під час пошукових робіт з-під завалів витягли тіла 5 загиблих. Ще 3 постраждалих вдалось врятувати, але один із врятованих помер у лікарні.

Додамо, 17 липня на Донеччині внаслідок обстрілу поранено трьох дітей.