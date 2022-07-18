Унаслідок ворожого обстрілу Торецька загинули 6 мирних мешканців
Снаряд влучив у двоповерховий будинок населеного пункту на Донеччині
Про це повідомили в Донецькій ОВА
В понеділок зранку, 18 липня, окупанти обстріляли місто Торецьк на Донеччині. Один зі снарядів влучив в цивільний об’єкт – двоповерховий будинок – загинули 6 людей.
За повідомленням Головного управління ДСНС України у Донецькій області, під час пошукових робіт з-під завалів витягли тіла 5 загиблих. Ще 3 постраждалих вдалось врятувати, але один із врятованих помер у лікарні.
- Додамо, 17 липня на Донеччині внаслідок обстрілу поранено трьох дітей.
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