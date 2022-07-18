На Донеччині внаслідок обстрілу поранено трьох дітей

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

"Внаслідок масованих атак травмовано трьох громадян віком від 38 до 64 років. Також отримали осколкові поранення троє дітей 2019, 2020 та 2013 років народження", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, повідомили про руйнування будинків, господарських споруд та гаражів.

В Офісі генпрокурора зазначили, що здійснюють досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Близько 14:00 - 15:00 17 липня в Запоріжжі лунали вибухи. Росіяни стріляли по містах і селах на лінії фронту, призводячи до пожеж на полях.

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