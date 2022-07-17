Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

"Близько 14:00 - 15:00 в обласному центрі були чутно серію вибухів. Ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по деяких населених пунктах на лінії зіткнення", - наголосили у відомстві.

За попередньою інформацією постраждалих і загиблих не має. Інфраструктуру не пршкоджено, проте загорілося кілька полів.

Мешканців області закликали бути спокійними та дотримуватися правил повітряної тривоги й нерозголошення інформації.

16 липня в Запорізькій області російські окупанти обстрілювали Оріхівський і Василівський райони. Є влучання в цивільну інфраструктуру.

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