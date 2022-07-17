Про це інформує в телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.



"У Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Новояковлівка, Верхня Терса, Лук'янівське.



Надійшло 12 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - йдеться в повідомленні.



Крім того, протягом минулої доби російські окупанти зі танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії 61 раз обстріляли позицій ЗСУ.



Адміністрація повідомляє, що мирні жителі області змогли виїхати на підконтрольну Україні територію.

У Маріуполі фіксують рух військової техніки армії РФ. 15 липня колона їхала в бік Запоріжжя.

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