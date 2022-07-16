Про це інформує в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Маріуполем рухалися бойові машини десанту, бронетранспортери та інша російська техніка.



"Вчора через місто їхала велика колона військової техніки до 100 одиниць в бік Запорізької області. В колоні на тягачах помічено БМД-4. Також велика кількість БТРів", - пише Андрющенко.



Також у сільських школах Нікольського та Мангушського районів оселились окупанти, яких завозили КамАЗами.



"Місцеві повідомляють, що абсолютна більшість окупантів зовсім юнаки. Деякі в розмовах кажуть, що несуть службу за призовом.

З урахуванням заяви Шойгу про посилення наступу по всім напрямам, сподіваємось на швидке перетворення окупантів на добриво", - додає радник мера.

Про зрадників, переміщення техніки російських окупантів або зберігання зброї повідомити можна в чат-бот у телеграмі.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу проінспектував угруповання військ "Південь" та "Центр", які беруть участь у війні проти України. Рашист наказав атакувати Україну на всіх напрямках.

26 червня Сергій Шойгу зустрівся із угрупованням військ РФ, яке залучать у війну з Україною.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb