У бік Запоріжжя пішла колонна техніки окупантів
У Маріуполі фіксують рух військової техніки армії РФ. 15 липня колона їхала в бік Запоріжжя
Про це інформує в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Маріуполем рухалися бойові машини десанту, бронетранспортери та інша російська техніка.
"Вчора через місто їхала велика колона військової техніки до 100 одиниць в бік Запорізької області. В колоні на тягачах помічено БМД-4. Також велика кількість БТРів", - пише Андрющенко.
Також у сільських школах Нікольського та Мангушського районів оселились окупанти, яких завозили КамАЗами.
"Місцеві повідомляють, що абсолютна більшість окупантів зовсім юнаки. Деякі в розмовах кажуть, що несуть службу за призовом.
З урахуванням заяви Шойгу про посилення наступу по всім напрямам, сподіваємось на швидке перетворення окупантів на добриво", - додає радник мера.
Про зрадників, переміщення техніки російських окупантів або зберігання зброї повідомити можна в чат-бот у телеграмі.
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