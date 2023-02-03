Росія завела ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування
Станом на вечір 3 лютого в Чорному морі немає жодного російського ракетоносія. Уранці там перебували два носії "калібрів" із залпом до 16 ракет
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 9 ворожих кораблів, серед яких жодного носія крилатих ракет "Калібр", - ідеться в повідомленні.
Водночас в Азовському морі окупанти утримують на бойовому чергуванні один корабель.
У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, із яких 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становить 72 ракети.
- Уранці 3 лютого у Чорному морі перебували два ворожі носії "калібрів", загальний залп яких складав до 16 ракет.
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