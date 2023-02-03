Росія завела ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 9 ворожих кораблів, серед яких жодного носія крилатих ракет "Калібр", - ідеться в повідомленні.

Водночас в Азовському морі окупанти утримують на бойовому чергуванні один корабель.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, із яких 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становить 72 ракети.