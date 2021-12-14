Росія заветувала кліматичну резолюцію Радбезу ООН
Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН, у котрому кліматичні зміни повʼязують з питаннями безпеки
Про це пише Радіо Свобода.
Проєкт запропонували Ірландія й Нігер, а підтримали 12 із 15 країн-членів Радбезу ООН. Крім Росії, його заблокувала Індія. Китай утримався від голосування.
За словами постійного представника Росії в ООН Василя Небензі, "міжнародна спільнота глибоко розколота за тематикою клімату". Він зазначив, що проєкт резолюції є спробою нав'язати "позицію кліматичних активістів".
"Це насправді призвело б до глибокого розколу, відкату назад у справі боротьби зі змінами клімату", - додав Василь Небензя.
Телеканал Euronews наголошує, що проєкт резолюції закликає Генерального секретаря Антоніу Ґутерріша "включити ризики безпеки, повʼязані з кліматом як центральний елемент у спільні стратегії ООН щодо запобігання конфліктам".
За словами посла США в ООН Лінди Томас-Ґрінфілд, Росія не має жодного виправдання, а кліматична криза є також безпековою.
Представники Франції зауважили, що глобальне потепління та безпека взаємопов'язані: доступ до води, брак продовольства та відсутність кліматичної безпеки "дозволяють озброєним групам процвітати", використовуючи вразливість населення.
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