Росія зазнала в Україні нищівних втрат серед офіцерів молодшого та середнього рангу, - британська розвідка
Через великі втрати офіцерів молодшого та середнього рангу російська армія відчуває гострий дефіцит кваліфікованих командирів
Про це повідомляє Міноборони Британії у twitter.
За інформацією британської розвідки, Росія зазнала нищівних втрат серед своїх офіцерів середнього та молодшого рангу. Командири бригад і батальйонів, вимушені перебувати безпосередньо на передових позиціях, оскільки несуть високий рівень відповідальності за роботу своїх підрозділів. Молодшим офіцерам довелося керувати тактичними діями найнижчого рівня, оскільки у війську не вистачає підготовлених сержантів, які виконують цю роль у західних арміях.
У розвідці прогнозують, що втрата значної частини молодих професійних офіцерів, ймовірно, посилить поточні проблеми РФ з модернізацією підходу до командування та управління. Вже зараз батальйонні тактичні групи (БТГ), які відновлюються в Україні з уцілілих підрозділів будуть менш ефективними через брак молодших керівників.
"З огляду на численні достовірні повідомлення про локалізовані бунти серед російських військ в Україні, брак досвідчених і надійних командирів взводів і рот, слід чекати подальшого зниження морального духу та поганої дисципліни", - констатували у розвідці Великої Британії.
- Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до 29 травня окупанти втратили близько 30 250 військових.
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