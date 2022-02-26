Росія зазнала втрат у понад 3 тис. вбитих і 200 полонених, окупанти здаються самі, - Резніков
Очільник Міноборони Олексій Резніков заяив, ща за понад дві доби після російського вторгнення в Україну вбито понад три тис. загарбників, у полон взято більш як 200 - ця кількість збільшується
Про це він написав у Facebook.
"Понад 55 годин опору. Наші захисники і захисниці повністю зруйнували плани ворога. Станом на сьогоднішній ранок кількість знищених російських окупантів перевищила 3000 осіб. Понад 200 інтервентів потрапили у полон. Кількість полонених збільшується. Вони не очікували такої відсічі і здаються самі", - зазначив міністр.
Резніков додав, що знищено сотні одиниць бронетехніки, зокрема понад 100 російських танків.
За його словами, учора стінгерами збили 7 гелікоптерів.
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