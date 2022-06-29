Росія зі "смерчу" обстріляла Очаків на Миколаївщині

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"В операційній зоні сил оборони Півдня ситуація складна, але контрольована", - пишуть в ОК.

Ситуація на Криворіжжі

Вночі ворог знов обстріляв з артилерії Велику Костромку. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередачі, інших втрат та руйнувань нема.

Ситуація на Миколаївщині

Вранці російські окупанти завдали масованого ракетно-артилерійського удару. Після обстрілу с. Шевченкове загорівся пустий зерновий склад.

Обстрілів також зазнали Широківська та Галицинівська громади. Влучання були переважно по дорогах між населеними пунктами та сільськогосподарських площах, внаслідок чого сталося загоряння полів з врожаєм.

Ворожою авіацією завдано удар ракетою повітряного базування Х-59 по сільськогосподарських угіддяя Березнегуватівської громади. Без втрат.

По Очакову ворог двічі вдарив реактивною системою залпового вогню "Смерч". За попередньою інформацією постраждалих немає.

Обстріл Миколаєва

Було випущено більше десятка ракет. Ворог продовжує атакувати портову та виробничу інфраструктуру, логістичні підприємства міста. Але й зухвало б’є по місцях імовірного масового скупчення людей.

У передмісті Миколаєва зафіксовано влучання в базу відпочинку та у житловий багатоквартирний будинок і гаражний кооператив в самому місті. Триває робота рятувальників. Наразі відомо про 4 загиблих та 2 поранених. Інформація уточнюється.

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