Росія знищила в Україні 280 тис. тонн зерна, якого б вистачило, щоб прогодувати 10,5 млн людей, - Остін

Про це повідомляє Укрінформ.

Міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України на базі ВПС США "Рамштайн" у німецькій землі Рейнланд-Пфальц 19 вересня, заявив, що Росія знищила вже стільки українського зерна, якого вистачило би, щоб годувати понад 10 млн людей протягом року.

Ззазначається, що за останні місяці Росія продовжувала удари по українських портах та зерновій інфраструктурі.

"В результаті цих атак було знищено щонайменше 280 тис. тонн зерна, чого вистачило би, щоби годувати 10,5 млн людей протягом року", – зауважив міністр.

Він додав, що дії Росії продовжують загрожувати світовій продовольчій безпеці та створювати умови для нової гуманітарної кризи на планеті.

Остін запевнив, що партнери – у форматі "Рамштайн" це майже 50 країн – продовжать надавати Україні потрібну допомогу для того, щоби вони могла захищатися від агресора.