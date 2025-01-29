Зовнішнє управління, щоб позбавитись фашизму: Мустафа Джемілєв про майбутнє Росії

Таку думку висловив лідер кримськотатарського народу, народний депутат України в ексклюзивній розмові, яка опублікована на YouTube-каналі Миколи Княжицького.

Він нагадав, що Німеччина зараз стала зразком демократії. І цьому сприяло зовнішнє управління, встановлене після її поразки у війні.

“Теорія про те, що народ ні в чому не винен, а тільки влада винувата - неправильна. Всі винуваті. З їх мовчазної згоди або покірності прийшли до влади такі люди, тому всі вони будуть нести відповідальність, особливо, за вбитих наших дітей“, - висловив лідер кримських татар свою думку щодо росіян.

Він нагадав, що для більшості росіян окупація чужих територій викликає задоволення, в рейтинг Путіна після захоплення Криму зріс.

“Це - патріотизм бидла! Вони “встали з колін”, і тепер можуть в когось щось забрати! Звичайно, є й нормальні люди, є Російська визвольна армія, яка воює у лавах українців, але їх дуже мало”, - прокоментував він.

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Мустафа Джемілєв також звернув увагу на те, що дії Росії ставлять під загрозу стабільність усього світу: це приклад, що міжнародні інституції не працюють, і це велика трагедія для людства.

Тож питання Криму стосується не лише кримських татар, а й усієї світової спільноти. “Змиритися з цим міжнародним бандитизмом означає допустити поразку всього цивілізованого світу перед варварством. Це буде удар по всьому світовому порядку. За таких умов жодна країна більше не зможе бути впевненою у своїй безпеці, а міжнародні гарантії втратять будь-яке значення”, — додав він.

