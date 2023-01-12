Росія звільнила ексморпіха США, затриманого за спробу незаконного перетину кордону
У Росії звільнили колишнього морського піхотинця США Тейлора Дадлі, затриманого минулого року за незаконний перетин кордону
Дадлі привезли до російсько-польського кордону та передали американській стороні на одному з пунктів пропуску, передає CNN.
"Наразі Дадлі – на шляху додому разом із командою Центру імені Річардсона та своєю матір’ю Шеллі", – повідомили в Центрі за глобальну взаємодію імені Білла Річардсона, за участю якого велися переговори про звільнення чоловіка.
Представник родини Дадлі, правозахисник Джонатан Френкс повідомив у твітері, що Тейлор із матір’ю незабаром прибудуть до Вашингтона.
Ексморпіха США, за інформацією CNN, затримали у квітні минулого року під час спроби в’їхати до Калінінграда з території Польщі. До Польщі Дадлі приїхав на музичний фестиваль. Чому він намагався в’їхати на територію РФ, – невідомо.
- Нагадаємо, 8 грудня США обміняли ув'язнену в РФ баскетболістку Бріттні Грайнер на російського торговця зброєю Віктора Бута, якого передали Кремлю.
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