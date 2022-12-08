США визволили з ув'язнення РФ баскетболістку Грайнер, віддавши Кремлю російського торговця зброєю Бута
США обміняла ув'язнену в РФ баскетболістку Бріттні Грайнер на російського торговця зброєю Віктора Бута, якого передали Кремлю
Про це повідомив президент США Джо Байден.
"Це день, над яким ми працювали протягом тривалого часу, ми ніколи не припиняли наполягати на її звільненні", - сказав він під час ранково виступу в Білому домі.
За словами Байдена, Грайнер уже в безпеці та вертається додому на літаку з Об'єднаних Арабських Еміратів.
"Я радий сказати, що Бріттні в хорошому настрої... їй потрібен час і простір для відновлення", - сказав президент США.
МЗС Росії підтвердило обмін. Там зазначили, що він відбувся в аеропорту Абу-Дабі. Наразі Віктора Бута досі везуть до російського аеропорту Внуково.
Наголошують, що адміністрація Байдена запропонувала обмін ще в липні минулого року. У США знали, що Росія давно намагається звільнити торговця зброєю Віктора Бута. До цього дня з росіянами велися "ретельні переговори" щодо звільнення Грайнер. Під час них адміністрація президента США також наголосила на тому, що хоче звільнити колишнього морського піхотинця Пола Велана, якого Росія звинуватила в шпигунстві.
"Хоча нам ще не вдалося добитися звільнення Пола, ми не здалися; ми не здамося", - сказав Байден.
Він також попередив американців бути обережними під час подорожей за кордон. Це пов'язано з тим, що є ризик бути неправомірно затриманими іноземним урядом.
Довідка: Віктор Бут - російський торговець зброєю, відомий як "Торговець смертю". У 2010 році його екстрадували до Таїланду після спецоперації агентства США по боротьбі з наркотиками (DEA) двома роками раніше. Того ж 2010 року Таїланд передав Бута США, після чого над злочинцем розпочався судовий процес, унаслідок якого його засудили до 25 років позбавлення волі та до виплати штрафу в розмірі 15 млн доларів.
Бріттні Грайнер - американська професійна баскетболістка, зірка WNBA.
- 5 серпня стало відомо, що Бріттні Грайнер в Росії засудили до 9 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 1 мільйона рублів.
- 9 листопада стало відомо, що Грайнер перевели зі слідчого ізолятора до колонії.
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