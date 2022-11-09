Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами адвокатів спортсменки Марії Благоволіної та Олександра Бойкова, місце перебування американки наразі невідоме.

"Нашу підзахисну Бріттні Грайнер 4 листопада було відправлено із СІЗО, в якому вона перебувала з моменту затримання, до колонії загального режиму для відбуття покарання. Зараз у нас немає інформації ні про її поточне місцеперебування, ні про те, куди вона прямує", - заявили адвокати.

Вони наголосили, що це суперечить законам, адже захист засудженої та посольство США мають бути повідомлені, коли Грайнер доставлять до колонії та де вона відбуватиме термін.

4 серпня російський суд визнав баскетболістку винною у незаконному зберіганні наркотичних речовин без мети збуту, а також їхній контрабанді та призначив їй покарання у вигляді дев'яти років колонії загального режиму зі штрафом 1 млн рублів.

32-річна Бріттні Грайнер була затримана в московському аеропорту Шереметьєво 17 лютого 2022 року, в її багажі нібито було виявлено капсули з гашишною олією для електронних сигарет.

Грайнер виступала у жіночій Національній баскетбольній асоціації. З 2015 року вона грала за російський УГМК з Єкатеринбурга. Американка є дворазовою олімпійською чемпіонкою.

5 серпня Брітні Грайнер засудили до 9 років позбавлення волі.

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