Засуджену в РФ олімпійську чемпіонку зі США перевезли із СІЗО до колонії
Засуджену в Росії до дев'яти років американську баскетболістку Бріттні Грайнер перевели зі слідчого ізолятора до колонії
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами адвокатів спортсменки Марії Благоволіної та Олександра Бойкова, місце перебування американки наразі невідоме.
"Нашу підзахисну Бріттні Грайнер 4 листопада було відправлено із СІЗО, в якому вона перебувала з моменту затримання, до колонії загального режиму для відбуття покарання. Зараз у нас немає інформації ні про її поточне місцеперебування, ні про те, куди вона прямує", - заявили адвокати.
Вони наголосили, що це суперечить законам, адже захист засудженої та посольство США мають бути повідомлені, коли Грайнер доставлять до колонії та де вона відбуватиме термін.
4 серпня російський суд визнав баскетболістку винною у незаконному зберіганні наркотичних речовин без мети збуту, а також їхній контрабанді та призначив їй покарання у вигляді дев'яти років колонії загального режиму зі штрафом 1 млн рублів.
32-річна Бріттні Грайнер була затримана в московському аеропорту Шереметьєво 17 лютого 2022 року, в її багажі нібито було виявлено капсули з гашишною олією для електронних сигарет.
Грайнер виступала у жіночій Національній баскетбольній асоціації. З 2015 року вона грала за російський УГМК з Єкатеринбурга. Американка є дворазовою олімпійською чемпіонкою.
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5 серпня Брітні Грайнер засудили до 9 років позбавлення волі.
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