Росія звільнила тренера після ганебного виступу на Євро-2020

Про це повідомляє офіційний сайт Російського футбольного союзу.



Черчесов і РФС прийшли до спільного рішення припинити співпрацю.



"Російський футбольний союз спільно з головним тренером збірної Росії Станіславом Черчесовим прийняв рішення про розірвання контракту з фахівцем і його тренерським штабом. РФС почне роботу з пошуку кандидатів на ці позиції", - йдеться у заяві Російського футбольного союзу.



Росія завершила груповий етап Євро-2020 на останній позиції у квартеті B і покинула турнір.



57-річний Станіслав Черчесов очолював збірну Росії зі серпня 2016-го року. Під його керівництвом росіяни зіграли 57 матчів, з них 25 виграли, а 21 програли.



Черчесов також відомий своєю роботою у варшавській "Легії", московському "Динамо", "Спартаку" та пермському "Амкарі".

7 липня ексасистент Сергія Реброва в київському "Динамо" та Андрія Шевченка у збірній України Рауль Ріанчо зізнався, що готовий очолити збірну Росії з футболу.