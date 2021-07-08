Росія звільнила тренера після ганебного виступу на Євро-2020
Станіслав Черчесов звільнений з посади головного тренера збірної Росії
Про це повідомляє офіційний сайт Російського футбольного союзу.
Черчесов і РФС прийшли до спільного рішення припинити співпрацю.
"Російський футбольний союз спільно з головним тренером збірної Росії Станіславом Черчесовим прийняв рішення про розірвання контракту з фахівцем і його тренерським штабом. РФС почне роботу з пошуку кандидатів на ці позиції", - йдеться у заяві Російського футбольного союзу.
Росія завершила груповий етап Євро-2020 на останній позиції у квартеті B і покинула турнір.
57-річний Станіслав Черчесов очолював збірну Росії зі серпня 2016-го року. Під його керівництвом росіяни зіграли 57 матчів, з них 25 виграли, а 21 програли.
Черчесов також відомий своєю роботою у варшавській "Легії", московському "Динамо", "Спартаку" та пермському "Амкарі".
- 7 липня ексасистент Сергія Реброва в київському "Динамо" та Андрія Шевченка у збірній України Рауль Ріанчо зізнався, що готовий очолити збірну Росії з футболу.
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