Екстренер України та "Динамо" заявив про бажання очолити збірну Росії
Колишній асистент Сергія Реброва в київському "Динамо" та Андрія Шевченка у збірній України Рауль Ріанчо зізнався, що готовий очолити збірну Росії з футболу
Про це повідомляє російське видання "Спорт-Експрес".
За словами Ріанчо, для нього була б велика честь стати головним тренером збірної Росії.
"Для мене було б велика честь очолити збірну Росії! У них великий потенціал, з таким проєктом дуже легко досягти результату. У "Динамо" ми, іспанці, працювали протягом чотирьох років. Всі місцеві конкуренти були обіграні. Зараз же українська команда формується гравцями Динамо, яких ми підготували. Це буде ставкою на результат для Росії", - сказав Рауль Ріанчо.
Зараз збірну Росії очолює Станіслав Черчесов. Повідомляється, що небезаром його можуть відправити у відставку через ганебний виступ на Євро-2020.
Останнім місцем роботи Рауля Ріанчо був московський "Спартак", де він у 2018 році спершу був асистентом Массімо Каррери, а потім очолював команду на правах виконуючого обов'язки головного тренера.
Ріанчо відомий українським фанатам завдяки роботі у київському "Динамо" та збірній України з футболу.
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