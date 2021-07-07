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Головна Спорт Екстренер України та "Динамо" заявив про бажання очолити збірну Росії

Екстренер України та "Динамо" заявив про бажання очолити збірну Росії

7 липня, 2021 середа
19:59
Спорт Рауль Ріанчо

Колишній асистент Сергія Реброва в київському "Динамо" та Андрія Шевченка у збірній України Рауль Ріанчо зізнався, що готовий очолити збірну Росії з футболу

Про це повідомляє російське видання "Спорт-Експрес".

За словами Ріанчо, для нього була б велика честь стати головним тренером збірної Росії.

"Для мене було б велика честь очолити збірну Росії! У них великий потенціал, з таким проєктом дуже легко досягти результату. У "Динамо" ми, іспанці, працювали протягом чотирьох років. Всі місцеві конкуренти були обіграні. Зараз же українська команда формується гравцями Динамо, яких ми підготували. Це буде ставкою на результат для Росії", - сказав Рауль Ріанчо.

Зараз збірну Росії очолює Станіслав Черчесов. Повідомляється, що небезаром його можуть відправити у відставку через ганебний виступ на Євро-2020.

Останнім місцем роботи Рауля Ріанчо був московський "Спартак", де він у 2018 році спершу був асистентом Массімо Каррери, а потім очолював команду на правах виконуючого обов'язки головного тренера.

Ріанчо відомий українським фанатам завдяки роботі у київському "Динамо" та збірній України з футболу.

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футбол
Динамо
Збірна України
збірна Росії
тренери
Рауль Ріанчо
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