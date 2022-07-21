Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

За його словами, російські обстріли Луганщини дуже щільні й майже не припиняються. Загалом в області "мабуть, не залишилося жодного квадратного метру землі, не ураженого російською артилерією".

"Населені пункти, в яких наші хлопці тримають оборону на Сході, 20 липня зазнали двох потужних ракетних ударів, чотирьох тривалих артилерійських атак, п’ятьох обстрілів із мінометів, переживають наслідки танкового наступу", - наголосив Сергій Гайдай.

Росіяни намагаються розвинути наступ на Бахмут, але українські захисники відбивають атаки. Голова ОВА зазначив, що в кожному, навіть малому, населеному пункті загарбникам чинять гідний опір.

"Ворог застосовує звичну для себе тактику масованого артилерійського вогню, бомбових ударів, використовує всі доступні типи зброї, аби просунутися вперед. Росіяни організували декілька спроб штурму із різних боків із району Лисичанська та навколишніх сіл. Додалися руйнування у Верхньокам’янському. Із повітря вкотре обстріляна Білогорівка", - додав він.

19 липня на межі Луганщини й Донеччини росіяни артилерією, авіацією та "градами" обстріляли будинки, де залишилися люди

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