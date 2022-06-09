Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Ворог знову обстріляв Криворізький район. П'ять разів ударив з артилерії по Зеленодольській громаді", - наголосив він.

У Великій Костромці зруйновано будинки, проте люди не постраждали.

7 червня на Дніпропетровщині війська РФ гатили з "ураганів" по Зеленодольській громаді й поранили 46-річного чоловіка.

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