Росіяни 5 разів обстріляли Дніпропетровщину: зруйновано будинки
У ніч на 9 червня на Дніпропетровщині росіяни 5 разів обстріляли з артилерії Зеленодольську громаду, зруйнувавши будинки
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Ворог знову обстріляв Криворізький район. П'ять разів ударив з артилерії по Зеленодольській громаді", - наголосив він.
У Великій Костромці зруйновано будинки, проте люди не постраждали.
- 7 червня на Дніпропетровщині війська РФ гатили з "ураганів" по Зеленодольській громаді й поранили 46-річного чоловіка.
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