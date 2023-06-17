Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що 17 червня о 10:20 російські терористи здійснили артобстріл по місту Костянтинівка.

Унаслідок обстрілу пошкоджено 11 житлових будинків, а також гаражне приміщення, автомобіль, газопровід та електромережі. Також поранення отримала 9-річна дитина - закриті травми грудної клітини й живота, відкритий перелом плеча, рвані рани ніг і множинні садна тіла. Крім того, до лікарні з осколковим пораненням ноги потрапила жінка 57 років.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 КК України", - йдеться у повідомлені.