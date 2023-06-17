Росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині: поранена жінка й 9-річна дитина
Російські окупанти ствольною артилерією завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок обстрілу поранення отримала 57-річна жінка та 9-річна дитина
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що 17 червня о 10:20 російські терористи здійснили артобстріл по місту Костянтинівка.
Унаслідок обстрілу пошкоджено 11 житлових будинків, а також гаражне приміщення, автомобіль, газопровід та електромережі. Також поранення отримала 9-річна дитина - закриті травми грудної клітини й живота, відкритий перелом плеча, рвані рани ніг і множинні садна тіла. Крім того, до лікарні з осколковим пораненням ноги потрапила жінка 57 років.
Фото: Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 КК України", - йдеться у повідомлені.
- Вночі 14 червня росіяни обстріляли ракетами Краматорськ та Костянтинівку на Донеччині, троє людей загинуло, двох вдалося врятувати з-під завалів.
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