Росіяни обстріляли ракетами Краматорськ та Костянтинівку: троє людей загинули, є поранені
Вночі 14 червня росіяни обстріляли ракетами Краматорськ та Костянтинівку на Донеччині, троє людей загинуло, троє зазнали поранень
Про це пише голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Зазначається, що ворог вдарив о 5 ранку. У Краматорську 2 людей загинуло та 2 поранено, у Костянтинівці є один поранений та один загиблий.
Ракети влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше 5 і пошкоджено близько 20 приватних будинків, у Костянтинівці - два будинки зруйновані і пошкоджені ще 55.
Крім того, постраждав газогін та електромережі.
Фото: Павло Кириленко
Фото: Павло Кириленко
- У ніч на 14 червня силами української ППО було знищено 3 крилаті ракети "Калібр" та 9 "шахедів" ворога. Противник також обстріляв Донеччину 6 ракетами Х-22.
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