Про це пише голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що ворог вдарив о 5 ранку. У Краматорську 2 людей загинуло та 2 поранено, у Костянтинівці є один поранений та один загиблий.

Ракети влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше 5 і пошкоджено близько 20 приватних будинків, у Костянтинівці - два будинки зруйновані і пошкоджені ще 55.

Крім того, постраждав газогін та електромережі.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко