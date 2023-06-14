За ніч українська ППО знищила 3 ракети "Калібр" та 9 "шахедів"
У ніч на 14 червня силами української ППО було знищено 3 крилаті ракети "Калібр" та 9 "шахедів" ворога. Противник також обстріляв Донеччину 6 ракетами Х-22
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Пуск Х-22 відбувався з Ростовської області з 4 дальніх бомбардувальників Ту-22М3, наслідки наразі уточнюються.
Атака "шахедів" відбулася зі східного узбережжя Азовського моря: ворог атакував 10 дронами на південно-східному напрямку. 9 з 10 цілей збито, зокрема, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначає, що 3 з цих дронів було збито над регіоном.
Удар ракетами "Калібр" був завданий з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна – влучила в цивільний об’єкт.
- У ніч з 13 на 14 червня жителі Одеси та області чули потужні вибухи. Ворог атакував місто ракетами "Калібр": є влучання в громадські об'єкти, зокрема в бізнес-центр та складське приміщення торговельної мережі.
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