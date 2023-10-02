Росіяни атакували склад матеріалів ДТЕК на Дніпропетровщині

Про це пише ДТЕК.

Повідомляється, що пошкоджень зазнали кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання. Наразі компанія оцінює збитки та планує, як перекрити потребу у знищених матеріалах.

"Як би ворог не намагався, у нього не вийде зірвати нашу підготовку до опалювального сезону", - коментують у ДТЕК.