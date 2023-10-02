Росіяни атакували склад матеріалів ДТЕК на Дніпропетровщині
У понеділок, 2 жовтня, росіяни атакували склад матеріалів ДТЕК в Дніпропетровській області - пошкоджено обладнання
Про це пише ДТЕК.
Повідомляється, що пошкоджень зазнали кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання. Наразі компанія оцінює збитки та планує, як перекрити потребу у знищених матеріалах.
"Як би ворог не намагався, у нього не вийде зірвати нашу підготовку до опалювального сезону", - коментують у ДТЕК.
- У ДТЕК спрогнозували ситуацію в енергосистемі на зиму - компанія запевняє, що українська енергосистема впорається, якщо не буде нових російських ударів по інфраструктурі. Усе зводиться до того, наскільки буде дієвою ППО.
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