У ДТЕК cпрогнозували ситуацію з електрикою взимку та назвали чинники впливу

Про це інформує виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Якщо зараз вивести за дужки ракетні чи дронові обстріли, то в принципі ми маємо пройти зиму нормально. Без таких глобальних викликів, які були минулої зими. Я думаю, тут треба говорити сценарним аналізом. Сценарій №1: стріляють - ми збиваємо. Сценарій №2: стріляють - ми збиваємо не все і відбувається якась шкода. В цьому разі потрібно щось міняти. Для цього потрібна наявність резервного обладнання. Але якщо це будуть тотальні руйнації, то це зовсім інша історія тому, що часу потрібно буде значно більше", - пояснює Сахарук.

За його слова, залишається невирішеним, чи здатна ППО відбити атаку ворога, бо праця енергетиків, які літом ремонтували енергооб’єкти, може бути зруйнована.

"На жаль, станції, трансформаторні підстанції вони не призначені до того, щоб витримати удари ракет та дронів. Тому тут, скажімо так, на стороні ППО завдання збивати по максимуму все, що буде летіти на наші енергетичні об'єкти. Тому що можна банально не зберегти все те, що ми зробили як енергетики протягом останніх 6 місяців", - додав Сахарук.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький стверджує, що наступні напади на інфраструктуру будуть менш неочікуваними, ніж торік. Тому можна сподіватися, що Україна зимуватиме краще, ніж попередньою зимою. Адже всі готуються до неї - як енергетики й військові, так і громадяни.

"Ми зробили все можливе, щоб повернути пошкоджені енергоблоки назад в енергосистему. У цьому є успіхи - ми повернули в роботу три блоки. У нас є ще два блоки, які ми не встигнемо зробити до зими, тому що вони дуже сильно знищені. Для цього потрібно дуже багато часу. Ми це зробимо, плани на це є, але ми не встигнемо їх зробити до початку зимового періоду", - сказав він.

Енергохолдинг в цілому витратив майже 11 млрд грн на підготовку до зими.

"Плюс не забуваємо, що в нас в цьому році є більший обсяг імпорту. Минулого року ми не могли заводити 1 і 2 ГВт імпорту, який зараз може технічно заходити в країну. І це теж резерв. Тому як "план Б", коли не вистачатиме власної генерації, будемо брати імпорт. Чи вистачить його? Напевне в пікові години, коли буде дуже холодно 1 і 2 ГВт теж буде недостатньо. І можливо треба буде балансувати теж попитом", - зауважив Сахарук.

Що відомо про підготовку до зими

12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.

Окрім того, уряд іще в серпні доручив місцевій владі навести лад у Пунктах незламності з огляду на наближення осінньо-зимового періоду.

12 вересня очільник уряду Денис Шмигаль сказав, що підготовка до опалювального сезону вийшла на фінальну стадію.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що при підготовці до нового опалювального сезону та можливих нових обстрілів енергетичної інфраструктури Україна розраховує не тільки на засоби ППО.

Станом на 19 вересня обсяг природного газу в українських підземних газових сховищах сягнув 14,7 млрд кубометрів: планову кількість блакитного палива закачали достроково.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко сказав, що столиця та Одеса - це міста з найвищими ризиками у період опалення. Їхні регіони споживають багато енергії та не мають достатньої власного виробництва.