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Головна Економіка Шмигаль розповів, на якій стадії перебуває підготовка до опалювального сезону в Україні

Шмигаль розповів, на якій стадії перебуває підготовка до опалювального сезону в Україні

12 вересня, 2023 вiвторок
17:57
Економіка опалення

Підготовка до нового опалювального сезону в Україні увійшла у фінальну стадію. Завершуються ремонтно-відновлювальні роботи на об'єктах генерації

Про це на засіданні уряду 12 вересня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Трохи більше як місяць залишилося до початку опалювального сезону. Ми готували та продовжуємо готувати нашу енергосистему. Станом на сьогодні підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію", - зазначив він.

За його даними, наразі відремонтовано 7 атомних енергоблоків. Іще 2 буде під'єднано до початку опалювального сезону. Загальна їхня потужність складе 7,8 ГВт.

Міненерго пообіцяло під'єднати 25 енергоблоків ТЕС, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності.

Щодо ТЕЦ, то, за даними Шмигаля, майже 80% обладнання уже відремонтовано.

"Інтенсивні ремонти тривають і завершаться вчасно", - зазначив очільник уряду.

Щодо ГЕС, відремонтовані або ще перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів потужністю майже 2,3 ГВт.

"За даними Міненерго, загалом у систему вже додано 804 МВт із запланованих додаткових 1,7 ГВт потужностей", - розповів Шмигаль.

Що відомо про підготовку до нового опалювального сезону

12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.

Також триває закачування газу в підземні газосховища.

Шмигаль пообіцяв, що тарифи на тепло в цьому опалювальному сезоні підвищувати не будуть.

Новини
Україна
Кабмін
опалювальний сезон
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