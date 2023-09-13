Київ та Одеса мають найбільші ризики під час опалювального сезону, - Центр досліджень енергетики

Про це в Медіацентрі Україна сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Найбільші ризики під час опалювального сезону саме в Києві та Одесі. Ці два регіони, по-перше, дуже енергомісткі, тобто вони потребують великої кількості енергії в обидва міста. А, по-друге, енергетичні регіони цих обох міст є абсолютно дефіцитні", – зауважив спеціаліст.

Харченко сказав, що зараз виконуються проєкти, які мають поліпшити ситуацію у цих двох містах. Проте, за його словами, реальний графік свідчить, що роботи будуть завершені не в листопаді, а близько січня-лютого.

Очільник центру зазначив, що також ситуація в Запоріжжі, Житомирі, Кропивницькому, Кременчуці є досить ризикованою.

Що відомо про підготовку до нового опалювального сезону

12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.

Також триває закачування газу в підземні газосховища.

Шмигаль пообіцяв, що тарифи на тепло в цьому опалювальному сезоні підвищувати не будуть.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що при підготовці до нового опалювального сезону та можливих нових обстрілів енергетичної інфраструктури Україна розраховує не тільки на засоби ППО.