Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Запорізької області: є загиблий, 7 людей поранено

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"З 09:50 до 10:18 російські терористичні війська нанесли 3 ракетні удари по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району. Тип ракет наразі уточнюється", - написав він.

Станом на 12:25 відомо про одного загиблого чоловіка. Ще двоє жінок та п'ятеро чоловіків зазнали поранень.

Крім того, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поблизу місць влучання.