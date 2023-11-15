Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Запорізької області: є загиблий, 7 людей поранено
Російська окупаційна армія у середу, 15 листопада, завдала ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району, унаслідок чого одна людина загинула, семеро зазнали поранень
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"З 09:50 до 10:18 російські терористичні війська нанесли 3 ракетні удари по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району. Тип ракет наразі уточнюється", - написав він.
Станом на 12:25 відомо про одного загиблого чоловіка. Ще двоє жінок та п'ятеро чоловіків зазнали поранень.
Крім того, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поблизу місць влучання.
- Вночі 15 листопада російська армія атакувала місто Селидове Донецької області. Унаслідок ворожого удару зруйнований під'їзд 4-поверхового будинку. Загинула жінка, також є поранені.
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