Росіяни через мобільну гру намагались залучити українських дітей до шпигунства

Про це він написав у twitter.

Резніков назвав цей вчинок окупантів "воєнним злочином".

"Росія намагалася використати українських дітей, щоб вони через мобільну гру несвідомо надали інформацію про розташування стратегічно важливих об’єктів. Це не просто брудний трюк, це воєнний злочин", - написав Резніков.

У 2022 році Державне бюро розслідувань оголосило підозри майже 500 фігурантам у провадженнях щодо державної зради та колабораційної діяльності під час війни з РФ.

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