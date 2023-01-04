За час повномасштабного вторгнення ДБР оголосило підозри майже 500 колаборантам

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Від 24 лютого 2022 року до початку січня 2023 року, майже за рік протистояння України збройній агресії РФ, бюро розслідує 1180 кримінальних проваджень щодо злочинів проти Національної безпеки нашої країни.

Зокрема, 952 кримінальних провадження за фактом державної зради (ст. 111 КК України), 184 кримінальних проваджень – колабораційна діяльність (ст. 111-1 КК України), ще 12 – пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України).

За результатами розслідувань 491 особі вже повідомлено про підозру, 308 – оголошено у розшук та ще 1342 – перевіряють на причетність до держзради та колабораційної діяльності.

"До суду за цими статтями вже направлено 137 обвинувальних актів", - наголошують в пресслужбі.

Найбільшу кількість проваджень відкрито на Луганщині, Донеччині, Харківщині, Херсонщині та у Запорізькій області.

8 грудня 2022 року правоохоронці викрили на Херсонщині трьох колаборанток, які добровільно вступили до створеного російськими загарбниками "головного управління МВС Херсонської області".

Працівники ДБР у ході проведення стабілізаційних заходів затримали у Херсоні чотирьох працівників Північної виправної колонії №90, які під час тимчасової окупації міста працювали на загарбників.

30 грудня 2022 року в Херсоні затримали колаборантку, яка після роботи очільницею "відділу кадрів" в окупаційній колонії здалася правоохоронцям.

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