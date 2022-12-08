Про це інформує СБУ.

Серед трьох колаборанток була керівниця одного з "кадрових" підрозділів фейкового органу. Вона агітувала місцевих жителів до співпраці з росіянами. Водночас жінка підшукувала "однодумців", яких закликала приєднатися до лав окупаційного органу.

Після звільнення обласного центру Херсонської області колаборантка намагалася переховуватися, але її затримали. Наразі вона перебуває під вартою. Її оголошено підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Ще дві ворожі поплічниці працювали "інспектором відділу кадрів ГУ МВС РФ Херсонської області" та "спеціалістом федеральної міграційної служби МВС РФ Херсонської області". За декілька днів до звільнення Херсону вони втекли до тимчасово окупованих територій на півдні України.

"Стосовно них зібрані беззаперечні докази колабораційної діяльності. Обвинувальні акти направлено до суду", - зазначили в СБУ.

8 грудня СБУ ідентифікувала російського окупанта, який 24 лютого віддав накази стріляти по цивільних автомобілям, які намагалися виїхати з Харківської області.