Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки продовжує викривати воєнні злочини країни-агресора. У результаті слідчих дій встановлено особу російського загарбника, який на початку повномасштабного вторгнення віддав наказ стріляти по українцях, які намагалися виїхати з Харківщини", - пише пресслужба.

Повідомляється, що зловмисником виявився заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу ЗС РФ підполковник Євгєній Зеленов.

Слідство встановило, що 24 лютого той командував однією з батальйонно-тактичних груп, яка вела бойові дії на Сході. Угруповання наблизилось до Харківської кільцевої дороги з боку селища Липці та заблокувало в’їзд до обласного центру. У цей час місцеві жителі, які їхали з прикордонних населених пунктів регіону, вимагали розблокувати рух і чинили супротив окупантам.

"За це командир рашистів наказав підлеглим відкрити вогонь на ураження по автомобілях, в яких були цивільні громадяни. У результаті злочину одна людина загинула, щонайменше двоє отримали важкі поранення", - пояснюють правоохоронці.

Фігуранту повідомили про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

У червні Служба безпеки України встановила особи двох російських командирів, які віддали наказ розстріляти цивільних у Київській області.

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