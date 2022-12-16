Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань.

Стало відомо ДБР почало документувати цих колаборантів, як і багатьох інших, ще до визволення міста Збройними силами України. Вже після звільнення міста ДБР провело комплекс оперативно-розшукових заходів для уточнення місця знаходження зазначених осіб та затримало їх.

"Після захоплення Херсону російськими військами працівники колонії погодилися працювати у незаконно створений РФ орган виконання покарань – "Северная исправительная колония №90". Вони вірно виконували усі вказівки представників окупантів та утримували за ґратами українців, не згодних із російською окупацією", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що досудове слідство триває, встановлюються спільники та інші особи, які можуть бути причетні до вищезазначеної колабораційної діяльності. Кримінальне провадження розпочато за статтею державної зради, вчиненій в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, СБУ затримала в Одесі агента Росії, який намагався розвідати розміщення українських протикорабельних ракетних комплексів "Нептун" для подальшої передачі ворогу

8 грудня правоохоронці викрили на Херсонщині трьох колаборанток, які добровільно вступили до створеного російськими загарбниками "головного управління МВС Херсонської області".

9 грудня також повідомлялося, що Служба безпеки України зібрала неспростовні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності.

Також служба безпеки викрила поплічника військових РФ: колишній працівник електромереж Донецької області від'єднав від живлення Лиман та направив енергію на потреби окупантів.

9 грудня стало відомо, що колаборантів з Бердянська, які працювали в українських правоохоронних органах, судитимуть за держзраду. Зловмисники влаштовували облави на патріотів і видавали дані про колег окупантам.

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