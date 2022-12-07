Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки затримала агента спецслужб країни-агресора під час контрдиверсійних заходів в Одесі. Серед його основних завдань було виявлення можливих бойових позицій протиповітряної оборони та українських берегових ракетних комплексів "Нептун", - пише пресслужба.

Також зловмисник передавав дані про дислокацію, переміщення ЗСУ, розташування блокпостів, укріпрайонів та "специфіки захисту енергогенерувальних об’єктів на Півдні України".

"Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по місту. Після "прильотів" по міській інфраструктурі російський агент доповідав своїм кураторам про результати ворожого обстрілу", - роз'яснюють правоохоронці.

Слідство встановило, що підозрюваний контактував з агресором через анонімні месенджери та соцмережі.

Зловмисником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення сам запропонував російській спецслужбі допомогу. Його затримали на спробі чергової передачі ворогу закритих відомостей.

Під час обшуку в домівці затриманого, виявили мобільний телефон і ноутбук із доказами листування з окупантами.

Одеситу повідомили про підозру у держзраді. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.