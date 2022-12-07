Здавав ворогу позиції української ППО та ракетних комплексів "Нептун": СБУ затримала в Одесі агента Росії
СБУ затримала в Одесі агента Росії, який намагався розвідати розміщення українських протикорабельних ракетних комплексів "Нептун" для подальшої передачі ворогу
Про це інформує Служба безпеки України.
"Служба безпеки затримала агента спецслужб країни-агресора під час контрдиверсійних заходів в Одесі. Серед його основних завдань було виявлення можливих бойових позицій протиповітряної оборони та українських берегових ракетних комплексів "Нептун", - пише пресслужба.
Також зловмисник передавав дані про дислокацію, переміщення ЗСУ, розташування блокпостів, укріпрайонів та "специфіки захисту енергогенерувальних об’єктів на Півдні України".
"Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по місту. Після "прильотів" по міській інфраструктурі російський агент доповідав своїм кураторам про результати ворожого обстрілу", - роз'яснюють правоохоронці.
Слідство встановило, що підозрюваний контактував з агресором через анонімні месенджери та соцмережі.
Зловмисником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення сам запропонував російській спецслужбі допомогу. Його затримали на спробі чергової передачі ворогу закритих відомостей.
Під час обшуку в домівці затриманого, виявили мобільний телефон і ноутбук із доказами листування з окупантами.
Одеситу повідомили про підозру у держзраді. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- 7 грудня до 12 років ув’язнення засуджено священника УПЦ (МП), який передавав російським загарбникам інформацію про пересування та розміщення ЗСУ в Сєвєродонецьку.
- Крім того, суд арештував відомого бізнесмена, якого звинувачують у співорганізації злочинної групи, яка займалася незаконним вибуттям майна з комунальної власності в Одесі.
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