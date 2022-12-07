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Священника УПЦ (МП) з Лисичанська засудили до 12 років позбавлення волі за передачу інформації про ЗСУ окупантам

7 грудня, 2022 середа
14:37
Кримінал

До 12 років ув’язнення засуджено священника УПЦ (МП), який передавав російським загарбникам інформацію про пересування та розміщення ЗСУ в Сєвєродонецьку

Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще двох російських агентів. Вони збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони на Луганському напрямку і "здавали" рашистам учасників АТО. Одним з поплічників ворога є настоятель храму УПЦ (МП) у Лисичанську", - пише пресслужба.

Повідомляється, що з середини квітня зловмисник передавав рашистам дані про позиції українських воїнів у районі Сєвєродонецька.

Слідчі встановили, що представника залучили до співпраці під час поїздки до РФ у 2014 році: "З того часу на постійному контакті зі священником перебував ватажок одного з терористичних угруповань "ЛНР".

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Російські спецслужби цікавились інформацією про кількості особового складу і техніки Збройних Сил України. Також священник УПЦ (МП) повідомляв ворогу про місцевих патріотів, які могли чинити спротив Росії.

Його затримали внаслідок спецоперації у квітні. Суд призначив зловмиснику покарання - 12 років за ґратами.

Крім цього, СБУ викрила на Луганщині ще одного священника УПЦ (МП), який почав добровільно співпрацювати з російськими загарбниками.

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"Перебуваючи на тимчасово окупованій території сходу України, він здавав рашистам місця перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО", - пише пресслужба.

СБУ інформує, що саме за "наводкой" зловмисника рашисти викрали двох українських патріотів.

Нині фігурант переховується від правосуддя на окупованій території України.

  • Вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.
  • Згодом в СБУ розповіли, що в приміщеннях УПЦ МП знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та підозрілих росіян.
  • 25 листопада Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) та знайшли там методички з Москви, російське громадянство у керівництва та посвідчення окупантів.
  • 28 листопада стало відомо, що у храмах УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті СБУ знайшла пропагандистські матеріали, що заперечують існування України, а також шеврони бойовиків.
  • 30 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП), що на Закарпатті.
  • 2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.
  • Рішення про санкції РНБО ухвалила на засіданні 1 грудня після "розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії і для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів України". Список підсанкційних прізвищ у Зеленського обіцяли оприлюднити згодом.
  • 2 грудня Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.
  • Також 2 грудня Служба безпеки завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП), які розташовані у Закарпатській, Рівненській і Житомирській областях.  

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Росія
УПЦ МП
Луганщина
ЗСУ
Сєверодонецьк
Лисичанськ
окуповані території
окупанти
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