Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще двох російських агентів. Вони збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони на Луганському напрямку і "здавали" рашистам учасників АТО. Одним з поплічників ворога є настоятель храму УПЦ (МП) у Лисичанську", - пише пресслужба.

Повідомляється, що з середини квітня зловмисник передавав рашистам дані про позиції українських воїнів у районі Сєвєродонецька.

Слідчі встановили, що представника залучили до співпраці під час поїздки до РФ у 2014 році: "З того часу на постійному контакті зі священником перебував ватажок одного з терористичних угруповань "ЛНР".

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Російські спецслужби цікавились інформацією про кількості особового складу і техніки Збройних Сил України. Також священник УПЦ (МП) повідомляв ворогу про місцевих патріотів, які могли чинити спротив Росії.

Його затримали внаслідок спецоперації у квітні. Суд призначив зловмиснику покарання - 12 років за ґратами.

Крім цього, СБУ викрила на Луганщині ще одного священника УПЦ (МП), який почав добровільно співпрацювати з російськими загарбниками.

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"Перебуваючи на тимчасово окупованій території сходу України, він здавав рашистам місця перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО", - пише пресслужба.

СБУ інформує, що саме за "наводкой" зловмисника рашисти викрали двох українських патріотів.

Нині фігурант переховується від правосуддя на окупованій території України.

Вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Згодом в СБУ розповіли, що в приміщеннях УПЦ МП знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та підозрілих росіян.

25 листопада Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) та знайшли там методички з Москви, російське громадянство у керівництва та посвідчення окупантів.

28 листопада стало відомо, що у храмах УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті СБУ знайшла пропагандистські матеріали, що заперечують існування України, а також шеврони бойовиків.

30 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП), що на Закарпатті.

2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.

Рішення про санкції РНБО ухвалила на засіданні 1 грудня після "розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії і для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів України". Список підсанкційних прізвищ у Зеленського обіцяли оприлюднити згодом.

2 грудня Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.

Також 2 грудня Служба безпеки завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП), які розташовані у Закарпатській, Рівненській і Житомирській областях.

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