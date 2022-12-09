Про це інформувала Служба безпеки України на своєму сайті.

Повідомляється, що правоохоронці затримали поплічника окупантів під час проведення стабілізаційних заходів на деокупованій території Донеччини.

Колаборантом виявився експрацівник місцевих електромереж, що став на бік загарбників під час окупації регіону. Так, його призначили керівником "РЕС Краснолиманського району", що контролювало "Міністерство вугілля та енергетики" терористичної організації "ДНР".

"Щоб набрати "штат" і провести технічні заходи, він налагодив співпрацю з представниками "регіональної енергопостачальної компанії" тимчасово окупованої Горлівки",- додає пресслужба.

Коли чоловік обіймав посаду в окупаційному органі, він "від'єднав" Лиман від електроживлення та перенаправив на потреби військових РФ. Таким чином росіяни з допомогою колаборанта забезпечували енергопостачання своїх органів "влади", військових баз та складів зі зброєю і боєприпасами.

Після звільнення Лиману чоловік намагався втекти з міста.

Нині його тримають під вартою. Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ затримала в Одесі агента Росії, який намагався розвідати розміщення українських протикорабельних ракетних комплексів "Нептун" для подальшої передачі ворогу

9 грудня також повідомлялося, що Служба безпеки України зібрала неспростовні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності.

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