Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно трьох колишніх правоохоронців з Бердянська, які зрадили присязі та працюють на агресорів", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що після захоплення Бердянська військами Росії чоловіки добровільно вступили до окупаційної поліції. Вони "зливали" рашистам дані про своїх колег, брали участь в облавах і обшуках в українців, патріотів своєї країни.

Нині колаборанти продовжують працювати на російських загарбників, патрулюють місто, пише ДБР.

Зловмисників мають підозри в державній зраді.

Повідомляється, що обвинувальний акт направили до суду.

Підозрюваним передбачається покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, СБУ затримала в Одесі агента Росії, який намагався розвідати розміщення українських протикорабельних ракетних комплексів "Нептун" для подальшої передачі ворогу

8 грудня правоохоронці викрили на Херсонщині трьох колаборанток, які добровільно вступили до створеного російськими загарбниками "головного управління МВС Херсонської області".

9 грудня також повідомлялося, що Служба безпеки України зібрала неспростовні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності.

Таокж сьогодні служба безпеки викрила поплічника військових РФ: колишній працівник електромереж Донецької області від'єднав від живлення Лиман та направив енергію на потреби окупантів.

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