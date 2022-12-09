"Зливали" окупантам колег і патріотів: трьох експравоохоронців з Бердянська судитимуть за держзраду
Колаборантів з Бердянська, які працювали в українських правоохоронних органах, судитимуть за держзраду. Зловмисники влаштовували облави на патріотів і видавали дані про колег окупантам
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
"Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно трьох колишніх правоохоронців з Бердянська, які зрадили присязі та працюють на агресорів", - пише пресслужба.
Слідство встановило, що після захоплення Бердянська військами Росії чоловіки добровільно вступили до окупаційної поліції. Вони "зливали" рашистам дані про своїх колег, брали участь в облавах і обшуках в українців, патріотів своєї країни.
Нині колаборанти продовжують працювати на російських загарбників, патрулюють місто, пише ДБР.
Зловмисників мають підозри в державній зраді.
Повідомляється, що обвинувальний акт направили до суду.
Підозрюваним передбачається покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.
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