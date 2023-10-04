Росіяни через ТОТ розкрадають кошти під виглядом "вільної економічної зони"

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Прикриваючись нібито "відновленням" тимчасово окупованих територій – росіяни впроваджують нові схеми розкрадання коштів", - йдеться в заяві.

Окупанти говорять про економічний розвиток регіону, але насправді збагачуються за рахунок мешканців та пограбованих підприємств. Основним інструментом цього процесу є так званий Фонд розвитку територій, який очолює віцепрем’єр уряду РФ Марат Хуснуллін. За даними підпілля, він призначив своїх "наглядачів" в усіх тимчасово окупованих регіонах України, які керують фінансовими потоками, які російська влада офіційно виділяє на "відновлення".

Але це "відновлення" не має нічого спільного з реальним станом справ. Наприклад, на тимчасово окупованій Херсонщині провели нараду про включення харчових підприємств до "вільної економічної зони" регіону. На цьому заході брав участь керівник регіонального "Фонду розвитку територій" Марина Гур'янова. Її задача – контролювати збереження ключових фінансових запитів Марата Хуснілліна та проведення коштів через підконтрольні підприємства.

За інформацією від спротиву, надалі рашисти мають намір освоїти гроші, які призначені на "розвиток харчової промисловості" за допомогою захоплених та контрольованих підприємств на ТОТ. Також вони планують перерозподілити схеми викрадення українського зерна. Одним зі способів викрадення зерна – є його транспортування до Ростова-на-Дону.

Повідомляється, що до цього залучені російські підприємства ТОВ "Альянс трейд" та ТОВ "Рейл-Техно", які зареєстровані на Костянтина Севостьянова.