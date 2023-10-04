Росіяни через ТОТ розкрадають кошти під виглядом "вільної економічної зони"
Під прикриттям економічного розвитку регіону, російське керівництво, на чолі з віцепрем’єром Маратом Хуснулліном, привласнює собі кошти, які надходять на "вільну економічну зону"
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Прикриваючись нібито "відновленням" тимчасово окупованих територій – росіяни впроваджують нові схеми розкрадання коштів", - йдеться в заяві.
Окупанти говорять про економічний розвиток регіону, але насправді збагачуються за рахунок мешканців та пограбованих підприємств. Основним інструментом цього процесу є так званий Фонд розвитку територій, який очолює віцепрем’єр уряду РФ Марат Хуснуллін. За даними підпілля, він призначив своїх "наглядачів" в усіх тимчасово окупованих регіонах України, які керують фінансовими потоками, які російська влада офіційно виділяє на "відновлення".
Але це "відновлення" не має нічого спільного з реальним станом справ. Наприклад, на тимчасово окупованій Херсонщині провели нараду про включення харчових підприємств до "вільної економічної зони" регіону. На цьому заході брав участь керівник регіонального "Фонду розвитку територій" Марина Гур'янова. Її задача – контролювати збереження ключових фінансових запитів Марата Хуснілліна та проведення коштів через підконтрольні підприємства.
За інформацією від спротиву, надалі рашисти мають намір освоїти гроші, які призначені на "розвиток харчової промисловості" за допомогою захоплених та контрольованих підприємств на ТОТ. Також вони планують перерозподілити схеми викрадення українського зерна. Одним зі способів викрадення зерна – є його транспортування до Ростова-на-Дону.
Повідомляється, що до цього залучені російські підприємства ТОВ "Альянс трейд" та ТОВ "Рейл-Техно", які зареєстровані на Костянтина Севостьянова.
- Водночас, окупаційна адміністрація Донеччини за наказом російських кураторів ухвалила список корисних копалин, на видобуток яких видаватиме дозволи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.15
- EUR Купівля 39.67Продаж 40.7
- Актуальне
- Важливе