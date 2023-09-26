Окупанти готуються роздавати "ліцензії" на видобуток корисних копалин на Донеччині, – ЦНС
Окупаційна адміністрація Донеччини за наказом російських кураторів ухвалила список корисних копалин, на видобуток яких видаватиме дозволи
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Йдеться про глину, вапняк, пісок тощо.
За даними Спротиву, курує проєкт розграбування українських надр російське міністерство природи. Раніше подібні "дозволи" видавали на ТОТ Запоріжжя.
У ЦНС наголосили, що всі ці "ліцензії" не мають юридичної сили й потрібні окупантам для того, аби створити ілюзію легітимації пограбування регіону. Після деокупації регіону всі причетні до видачі "ліцензій" і незаконного видобутку корисних копалин понесуть відповідальність.
- У грудні минулого року стало відомо, що окупаційна влада Донеччини передала всю комунальну техніку на потребу російській армії.
- У серпні ЦНС повідомляв, що росіяни вирішили обладнати сміттєві звалища на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької області й вивозити туди сміття з РФ.
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