Окупанти готуються роздавати "ліцензії" на видобуток корисних копалин на Донеччині, – ЦНС

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Йдеться про глину, вапняк, пісок тощо.

За даними Спротиву, курує проєкт розграбування українських надр російське міністерство природи. Раніше подібні "дозволи" видавали на ТОТ Запоріжжя.

У ЦНС наголосили, що всі ці "ліцензії" не мають юридичної сили й потрібні окупантам для того, аби створити ілюзію легітимації пограбування регіону. Після деокупації регіону всі причетні до видачі "ліцензій" і незаконного видобутку корисних копалин понесуть відповідальність.