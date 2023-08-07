Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Російський уряд опублікував постанову про субсидування закупівель і постачання спеціалізованої техніки. Згідно з документом, Москва планує витратити 1,3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Фактично окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані українські території на сміттєзвалище для російського сміття. Туди планують вивозити відходи з території РФ", - ідеться у повідомленні.

За даними Спротиву, йдеться про корупційну схему розкрадання коштів.

"Заявлені 1,3 млрд рублів нібито мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Проте фактично будуть використовувати техніку та обладнання, викрадене з українських комунальних підприємств на ТОТ", - додали в ЦНС.