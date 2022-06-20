Росіяни депортують мешканців Сєверодонецька цілими кварталами, - голова ВЦА Стрюк

Про це в ефірі об'єднаного телемарафону заявив голова військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк.

"Росіяни насаджують свої порядки на контрольованій частині Сєверодонецька. Відомі факти, коли людей примусово депортували з будинків чи цілих кварталів, бо російським військовим було необхідно там зайняти позиції. Мешканців силоміць вивозять на окуповану Росією територію", – зазначив Стрюк.

Він повідомив, що росіяни тримають під своїм контролем більшість житлових кварталів. Але якщо казати про все місто, то більше третини Сєверодонецька контролюється ЗСУ.

"Наші хлопці тримають оборону, практично цілодобово знаходячись в вуличних боях. При цьому їх розстрілюють і з мінометів, і з крупнокаліберної артилерії, тривають періодичні авіанальоти. Ворог кидає все нову й нову живу силу на штурм міста. Лише неймовірними зусиллями нашим захисникам вдається тримати лінію оборону і не допустити просування рашистів", – зазначив Олександр Стрюк. Він також підтвердив застосування рашистами в Сєверодонецьку заборонених касетних бомб.

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"Значні руйнування житлового фонду в Гірському, де за 19 червня росіяни пошкодили одразу 19 будинків, у Врубівці – сім, у Лисичанську обстріляні декілька адміністративних будівель", – написав він.

Станом на 19 червня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що в росіян не вистачає сил для просування у Сєверодонецьку, успішні контратаки ЗСУ змушують окупантів укріплюватись.

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