Про це передає Інститут вивчення війни (ISW) станом на 19 червня.

"Зосередженої російської артилерії в поєднанні з, ймовірно, малочисельними піхотними підрозділами залишається недостатньо для просування Росії в межах Сєверодонецька", - йдеться в повідомленні.

Російські війська зосереджені на зміцненні оборонних позицій уздовж південної осі через нещодавні успішні контратаки українських військ уздовж кордону Херсон - Миколаївська область.

Експерти наголошують, що ворог посилює системи ППО в Херсонській області, ймовірно, у відповідь на безперервні успішні атаки української авіації на південь від Давидова Броду.

В ISW прогнозують, що локальні українські контратаки продовжать відкидати російські війська, особливо вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас успішні українські контратаки в районі Запоріжжя змушують російські війська терміново перекидати підкріплення на цю ослаблену ділянку лінії фронту.

Аналітики вважають, що окупанти, ймовірно, стягують війська в Запорізьку область для захисту від безперервних українських контратак на Мелітополь, які можуть загрожувати російському контролю над містом.

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Кремль продовжує розглядати своє вторгнення в Україну як "спеціальну військову операцію", а не як війну, і цим активно перешкоджає російським збройним сил.

Російські війська продовжували готуватися до наступу на Слов’янськ з південного сходу від Ізюма та на захід від Лимана.

Окупанти, ймовірно, проводять артилерійські обстріли під фальшивим прапором по території, яку контролює Росія, щоб розігнати українські настрої та заохочувати мобілізацію сил-посередників.

Станом на 19 червня за даними Генштабу ЗСУ, українські захисники успішно відбили ворожий штурм на околиці села Берестове Бахмутського району Донецької області. Окупанти вели наступальні дії, щоб повністю захопити Сєверодонецьк.

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