ЗСУ відбили ворожий штурм на Донеччині, тривають бої за Сєверодонецьк, - Генштаб

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ.

На Сєвєродонецькому напрямку противник проводить цілодобову повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10". Веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають, успіху ворог не має.

На Бахмутському напрямку росіяни завдали авіаударів гвинтокрилами неподалік Яковлівки та ракетних ударів у районах Травневого, Доломітного, Зайцевого та Нью-Йорка. На східній околиці Берестового українські солдати успішно відбили російський штурм.

Окупанти накопичують ресурси з метою здійснення подальшого наступу у напрямку міста Слов’янськ. Ворог обстрілював позиції українських військ та вів повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10".

На Харківському напрямку ворог також обстрілював позиції Збройних сил України. Провів розвідку боєм в районі населеного пункту Рубіжне, успіху не мав. У Генштабі відзначили нарощення протиповітряної оборони на території Брянської області.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював мирні населені пункти. Росіяни вдосконалюють інженерне обладнання першого та другого рубежів оборони. Також окупанти нарощують систему протиповітряної оборони на тимчасово захопленій території Херсонської області.

З 24 лютого до 19 червня РФ втратила в Україні 33 600 окупантів, 3 577 БМП, 1 468 танків, 130 крилатих ракет, 181 гелікоптер і 598 безпілотника.

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