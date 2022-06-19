РФ від 24 лютого втратила 33 600 військових, 1 468 танків, 3 577 БМП і 598 безпілотника, - Генштаб ЗСУ
За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну 33 600 окупантів, 3 577 БМП, 1 468 танків, 130 крилатих ракет, 181 гелікоптер і 598 безпілотника
Про це у фейсбуці інформує Генштаб ЗСУ.З 24 лютого до 19 червня РФ втратила в Україні:
- особового складу – близько 33 600 (+250) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1 468 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4) од,
- артилерійських систем – 745 (+6) од,
- РСЗВ – 235 (+2) од,
- засоби ППО – 98 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 181 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4),
- крилаті ракети – 130 (+1),
- кораблі /катери – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 523 (+10) од,
- спеціальна техніка – 55 (+0).
Упродовж 17 червня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія зазнає під час повномасштабної війни набагато більших втрат, ніж Україна.
- За добу, 18 червня, українські сили здійснили 4 повітряні атаки по окупантах.
- На Бахмутському напрямку Донеччини воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола нищать російських загарбників з американських гаубиць М-777.
- Українські захисники 18 червня на Сході знищили танк, 2 склади боєприпасів та 87 окупантів.
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