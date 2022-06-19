Про це у фейсбуці інформує Генштаб ЗСУ. З 24 лютого до 19 червня РФ втратила в Україні:

особового складу – близько 33 600 (+250) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1 468 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4) од,

артилерійських систем – 745 (+6) од,

РСЗВ – 235 (+2) од,

засоби ППО – 98 (+0) од,

літаків – 216 (+0) од,

гелікоптерів – 181 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4),

крилаті ракети – 130 (+1),

кораблі /катери – 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 523 (+10) од,

спеціальна техніка – 55 (+0).

Упродовж 17 червня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія зазнає під час повномасштабної війни набагато більших втрат, ніж Україна.

За добу, 18 червня, українські сили здійснили 4 повітряні атаки по окупантах.

На Бахмутському напрямку Донеччини воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола нищать російських загарбників з американських гаубиць М-777.

Українські захисники 18 червня на Сході знищили танк, 2 склади боєприпасів та 87 окупантів.

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